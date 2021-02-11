理大衝突地盤測量師離校園後被搜出剪鉗　還押待社服令報告　官明言欲判監 (21:45)

被告李浩維（27歲）被控於2019年11月18日，在旺角東港鐵站往紅磡港鐵站中間路軌明渠內，管有一把21厘米長黃色剪鉗。

同意案情指出，因理大Z座接近港鐵何文田維護中心，而中心與紅磡站路軌相連，故案發當日早上11時許，鐵路警區的警員沿旺角東至紅磡站的路軌巡邏，欲找出從理大逃出的人，其間發現被告躺在明渠上，在他身上搜出剪鉗、鎅刀、剪刀、望遠鏡、手套及電腦等物品。被告稱當日早上離開理大，再步行至路軌，惟拒絕披露何時進入理大及如何走進路軌。

辯方呈上由被告、其僱主及父親撰寫的求情信，指出被告善良及有上進心，中學已兼職工作養家，畢業後邊工作邊讀夜校，於香港專業教育學院完成基礎工程文憑，將繼續修讀課程，希望日後考入大學，並考取工程師資格。辯方又表示，被告事後已多次反思，承諾日後會發憤圖強，是次只是一時行差踏錯，望法庭輕判。

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