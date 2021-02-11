六旬漢襲警囚6月上訴得直減刑　原審裁判官蘇文隆被指偏袒警方投訴不成立 (20:18)

投訴形容蘇文隆「重判普通巿民、輕判警務人員」，並「誇大案情的嚴重性」，命令被告的兩項控罪刑期完全分期執行，是濫用判刑權。總裁判官表示，主任裁判官蘇文隆原審時的口頭判刑理由清楚說明量刑基礎和理據，包括施襲次數、部位等因素，亦表明知悉控罪的法定最高刑罰，以及控罪涉及不同事主。此司法決定是否得當，已透過上訴程序由原訟法庭裁決；縱使蘇文隆的司法決定被原訟法庭推翻，這並不等同其司法行為構成偏頗。

總裁判官強調，本案判刑是蘇文隆經獨立斷案而作出的司法決定；基於司法獨立的基本原則，總裁判官不適宜亦不會以行政職能干預任何司法決定。他又稱，案件結果並非針對司法行為投訴是否成立的唯一考量；蘇文隆的判刑理由和言行當中，沒有表達任何個人或帶有政治傾向性的言論，亦沒有表面偏頗，故認為今次投訴不成立。司法機構指出，終審法院首席法官同意總裁判官的意見。

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