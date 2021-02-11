李卓人、梁國雄等8人五一遊行違限聚令罪成判緩刑　官：4人一組遊行乃自以為是看法 (19:42)

罪成的被告分別是郭永健（33歲）、何偉航（35歲）、黃浩銘（31歲）、曾健成（64歲）、麥德正（48歲）、吳文遠（43歲）、李卓人（63歲）及梁國雄（64歲）。麥德正另因承認「未能向獲授權人員出示身分證明文件」的傳票控罪，被罰款2000元。吳文遠在庭外表示，仍須時與法律團隊研究判辭，暫時傾向考慮上訴。

裁判官鄭紀航裁決時指出，限聚令未有超乎法律上的相稱性，因即使遊行集會自由受《基本法》及《香港人權法》保障，但亦非絕對，而新型冠狀病毒對香港以至全球帶來「百年一遇」的挑戰，政府基於公共衛生的合理目的、合規地立法，法例細節亦已在防疫與市民聚集的權利中取得平衡，故認為限聚令是合憲。鄭官同時引用英國上訴法庭的案例，即使英國為應對新冠病毒而採取更嚴苛的「封城」措施，亦未有違反《歐洲人權公約》。

就本案而言，辯方稱8人已每4人分成共兩組，各自有不同示威訴求，而當時本港已連續12天無本地個案，疫情較穩定。但鄭官不同意，稱每4人分組只是他們對限眾令定義「自以為是的看法」，各人在警方多次警告下亦「 不聽勸解、一意孤行」，顯然是明知故犯，而疫情至今仍未受控，可見連續12天無本地個案「不是甚麼了不起的事情，將各人的行為合理化」。

鄭官續指出，各被告在相約時間集合及共用示威物資，遊行時有互動，亦有相同示威訴求等，認為各被告有共同目的，正在參與同一個不獲豁免或受禁的群組聚集，裁定8人均罪成。

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