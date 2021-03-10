油漆工女學生理大衝突被搜出士巴拿膠索帶　准簽保守行為 (18:49)

被告祝姓女學生（16歲），控罪指稱她於2019年11月17日，在尖沙嘴科學館及康達徑交界管有一個士巴拿。被告油漆工人溫俊林（25歲），則被控於同日在紅磡加士居道近女童軍總會外，管有兩條膠索帶。

案情指出，2019年11月11日起，大量示威者響應三罷，並佔領理大，示威者在理大校園內設軍火庫、製造汽油彈及載有化學物的樽，有示威者阻擋紅磡海底隧道口、漆咸道、柯士甸道及暢運道，警方於11月17日晚上9時半呼籲校園內的人離開，晚上10時進入校園作拘捕，並於尖沙嘴東麼地道設登記處，處理聽從指示離開的人。

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