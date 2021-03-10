擬建回收設施公司入稟向環保署索償　指未按承諾移除地皮水泥地板及違約 (17:50)

原告為Rocsky International Limited，被告為香港特區政府。原告在入稟狀指出，原告為BVI公司，授權中成進出口股份有限公司進行工程和採購等工作。原告與港府於2018年12月簽訂20年的租約，首5年租金為39.9萬元，以營運廢紙回收再造設施。

原告稱於2019年1月已告知環保署，有關地段出現凹凸不平的水泥地板，要求署方移除，否則原告將無法仔細審查地底狀況。環保署同年4月答應移除相關地板，惟至今仍未進行有關工程。此外，原告形容有關地段的電力和煤氣供應不足，導致原告向金融機構集資受影響，2019年的社會衝突和2020年的新型冠狀病毒疫情亦令有關情況加劇。

原告表示，署方曾在水泥地板移除工程未完成下，要求原告支付租金，雙方其後簽訂補充協議，同意在原告的保證金中扣除約297萬元。惟至去年7月，署方告知原告有意為涉案項目重新招標，並於8月向原告發律師信，稱原告拖欠逾476萬元的租金，亦沒在簽約後的8個月內開展發展回收廠的工程，故終止租約。

原告在入稟狀否認作出上述行為，認為港府違反租約，要求法庭裁定有關租約仍具效力，以及要求政府賠償。

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