沙田站示威技術員涉拒捕　兩男女涉擲物伸傘阻警拘捕控暴動 (17:05)

被告依次為劉婉玲（46歲）、謝嘉綸（44歲）及李俊霖（28歲）。劉婉玲及謝嘉綸同被控於2019年9月7日在港鐵沙田站參與暴動；劉婉玲另被指襲擊督察劉俊豪，被控一項襲警罪。李俊霖則被指於同日同地抗拒督察劉俊豪，以及管有兩個可發出雷射光束的裝置。

控方開案陳辭表示，當晚近10時約50名示威者在沙田站外聚集，與在場警員對峙，其間有示威者不斷以雷射光照射警員，警員張彧芹因而感眼晴不適，在隊員護送下到站外乘搭救護車。

其後示威者走近警員，被告李俊霖當時以強光照射督察李俊豪的眼晴，督察上前制服他，兩人跌倒，李俊霖不斷掙扎並試圖逃跑，又咬督察的左前臂。當警員嘗試制服李俊霖時，約50名示威者上前，向警員投擲雨傘及銀色桶等，其間被告劉婉玲向警員投擲雨傘。

其後督察嘗試帶李俊霖入車站控制室，其間劉婉玲向督察投擲金屬物件，擊中其後腦。警員試圖關上控制室的門，示威者衝前阻止，被告謝嘉綸衝前伸出一把黑色雨傘阻止。最終警方將李俊霖帶入控制室並拘捕他，另外兩名被告事後被捕。

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