5歲女疑受虐亡｜繼姊：妹遭父拋上天花板逾10次受驚暈倒 (15:55)

被告依次為女童Z和男童X的父親、繼母及繼外婆。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，父親和繼母否認謀殺罪，繼外婆則否認4項殘暴對待兒童罪。

女童Z案發時和異父異母的繼姊Y同住，Y由繼母（次被告）和她的前夫所生。Y在警方錄影會面中表示，妹妹去世前一晚，父母指摘哥哥和妹妹「無餐桌禮儀」，下令兩兄妹站在門口吃剩餘飯菜；直至晚飯後，父親將妹妹「飛高高」11至12次，妹妹翌日早上暈倒不適。

Y指出，父母經常用藤條打兩兄妹，亦曾以拖鞋打哥哥的面部，「打到好多血，有血漬痴（黏）喺拖鞋鞋底」；雖然父母從沒責打她，但她不敢阻止父母的行為，「我驚出聲都會畀人打」。Y透露在父母口中，兩兄妹屢勸不聽，只會保持乖巧一段時間，之後繼續頑皮，父母形容是「三分顏色上大紅」。

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