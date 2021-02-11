裕民坊數商戶拒遷走　七旬老闆娘哽咽「時代變遷犧牲老人家」　市建局：未定清場日期 (22:00)

【22:00】市建局澄清，法院執達主任3月2日向裕民坊構築物佔用人發出通知書時，只要求他們於3月9日前遷出；若佔用人在期限屆滿時仍未遷出，執達主任會繼續按法庭判決及命令，向有關佔用人發出第二封通知書，但具體執行安排由執達主任決定，現時未有具體日期。

【16:50】裕發果汁70歲老闆娘張太表示，丈夫50多年前在此開舖，她70年代嫁給丈夫後，兩公婆朝十晚二開舖「打天下」，店舖充滿夫妻間珍貴回憶，至2009年丈夫離世，唯一留下的就是這間店，不論重建項目賠償金額，「我會死守呢度，你到時要抬我走就抬吧」。她哽咽說世道不公，「時代變遷，就要犧牲我們這些老人家、舊舖」。

開業逾50年的安記皮具，老闆許志美引述市建局稱賠償約300萬元，並安排他置入裕民里，但要求裝修至符合其格調，而且首3年每月租金8000元至2.5萬元。他稱售賣的皮帶、皮具售價僅數十至300元，長遠難以支付租金，加上會丟失一批街坊客，盼政府另安排原區安置。

在附近路邊擺檔十多年鐘表匠佘先生，已獲市建局承諾可在區內的永久市集擺檔，但要先確認工匠資格。他自2009年起向食環署申請工匠牌，但至今未獲發牌，憂下月未能入伙到永久市集。