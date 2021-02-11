721襲擊案｜男事主喝止白衣人揮棍即被打頭　DSE生遇襲患創傷後壓力症需精神科治療 (15:03)

E供稱，當日他從網上得知元朗站發生襲擊，與太太到場幫助有需要的人離開。兩人約11時到達大堂，在閘外見到白衣人揮棍指罵閘內的人，E喝止他們停手，隨即被一名白衣男以縮骨遮擊打頭部。該白衣男走開後，他左眼角已不停流血，當時有第二名持棍的白衣男欲上前襲擊他，此時太太撲上來，雙手抱住E，白衣人才離開。事後E的左眼角及左手指各縫了3針。

另一男事主I之後出庭作供，憶述當晚他乘西鐵往天水圍回家，約10時45分到達元朗站，月台有人大叫有傷者，由於他有急救證書，於是下車幫忙。他在大堂看到白衣人聚集，地上有血迹，但沒看到傷者，其後白衣人衝入閘，他逃回車廂，目擊白衣人棍打乘客。之後他趁機逃走，在大堂看到一名倒地的黑衣男乘客正被白衣人棍打，I向倒地男招手，白衣人望向他，I掉頭跑向B出口，其間被打中後腦，事後有輕微觸痛。

I說他事後患上創傷後壓力症，不時想起當日畫面，會手震、失眠及發噩夢，症狀持續約大半年。控方讀出其醫生報告，指出I事後出現哭鬧、焦慮及沮喪，又出現逃避行為，例如避免乘西鐵外出及收看相關新聞，持續10個月需接受抗抑鬱藥治療。

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