5人立法會外非法集結囚7周至7個月　港隊武術代表判囚庭上落淚 (15:35)

5名被告依次為電腦技術員溫鎮豪（31歲）、無業王洛鈞（23歲）、無業鄺淯銘（23歲）、學生曾泳祥（30歲）及文員廖德輝（43歲）。

溫鎮豪被控阻差辦公罪，裁判官鄧少雄判囚7星期；其餘4名被告被控一項參與非法集結罪，鄧官以9個月為量刑起點，王洛鈞、曾泳祥、廖德輝因品格良好獲扣減兩個月刑期，即監禁7個月，而鄺淯銘則因一直代表香港武術隊爭光，罪成後失去全職運動員資格，多年努力付諸東流，因此獲額外扣減多一個月刑期，即監禁6個月。鄺淯銘得知判刑後不時拭淚。

鄧官裁決時指出，按照警方當日拘捕溫鎮豪後在警署拍攝的照片，確認他為控方片段中曾拉扯涉案高級督察右手臂一下的綠衣人，令該高級督察正追截的人逃脫，因此裁定其阻差辦公罪罪成。

至於另外4名被告，鄧官根據事發片段，確認4人當時身處現場，並且作出構成非法集結的行為，例如王洛鈞及廖德輝與他人組成人鏈、鄺淯銘疊高推拉鐵馬及招手叫他人加入、曾泳祥拉倒鐵馬及鼓勵他人參與等，故裁定4人的參與非法集結罪罪成。

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