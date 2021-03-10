打鼓嶺雲泉仙館唐狗一家四口遭毒殺 (14:30)

現場消息指出，喪命的4隻唐狗中有3隻是由仙館飼養，另1隻則是外來犬，全部均命喪於仙館範圍內。警方正調查事件。

雲泉仙館職員蓮姐表示，平日由她照顧館內的狗，平日會把狗鎖在犬舍內，下午5時閉館後才放出來活動。她稱昨晚（9日）7時許如常為狗備餐，但牠們未有出現，職員遍尋不果，「以為佢哋貪玩唔返嚟」，只好把晚餐放在辦公室對開。惟今早返回廟宇即發現4隻狗身亡。

蓮姐稱，遭毒死的唐狗包括雄性犬阿勇、阿廣和狗女阿菲，同為3歲，是三兄妹；被毒死的外來狗則為三犬之父，由另一主人飼養，目前正與該主人商討。廟宇內另有一隻10歲大唐狗旺旺生還，惟牠未有進食。

另一職員嬌姐表示，旺旺與另外3隻唐狗感情好，平日會一起玩，進食則較為小心，不會隨便吃外來食物，旺旺或因進食習慣較小心避過一劫。嬌姐稱旺旺平易近人，但今日鬱鬱寡歡，形容「阿仔唔開心，食唔落飯。」

愛協回覆稱，4隻懷疑中毒身亡的狗包括3隻雄性狗及1隻雌性狗，將把遺體帶返愛協中心暫時保管，稍後再轉交漁護署作化驗。愛協亦於現場發現一隻成年雄性唐狗生還，初步觀察情況良好，現由雲泉仙館職員密切留意其狀況。