患思覺失調男遊蕩罪成判住院令　求情稱5年減肥百磅改過必有決心 (15:18)

被告鄧梓軒（23歲）被控遊蕩及意圖拒捕而襲擊他人兩罪，控罪指稱他於去年9月5日在九龍城廣場某美容院外遊蕩，導致女子莫雅莉擔心，以及抗拒及襲擊4名警務人員。他早前被裁定遊蕩罪成，意圖拒捕而襲擊他人罪不成立。

法庭早前為被告索取精神科、感化及社會服務令報告。辯方今呈上3封由被告家人撰寫的求情信，稱希望法庭考慮被告無知衝動，並指出被告曾在5年內減去100磅，表示他減肥有決心，改過定必有決心，他事後亦已明白與人相處和交際需有耐心，均不能用本案的手法，又透露他將重讀毅進課程，回復正常生活。

黃官在判刑時指出，伊利沙伯醫院醫生去年已診斷被告患有妄想型思覺失調，且有被迫害的意念，及後轉介被告至精神科專科，惟被告去年5月出院後，便再沒跟進治療，故擔心若判處非住院式刑罰，被告會沒有動力覆診，加上若被告未能及時接受治療，有可能傷害自身或他人，最終接納報告建議，判他接受3個月入院令。