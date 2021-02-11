新冠肺炎｜本港增8確診3源頭不明　Ursus Fitness現9宗初步確診個案涉員工顧客 (14:07)

3宗源頭不明個案：

．26歲男病人（個案11123）：住將軍澳厚德邨德安樓，活動助理，最後上班日期為3月2日。2月21日發燒，3月3日到基督教聯合醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他於3月8日抽取樣本其後確診

．58歲男病人（個案11128）：住葵涌海峰花園第1座，公司管理人員，最後上班日期3月5日。3月3日發燒，3月8日遞交樣本其後確診

．27歲男病人（個案11129）：住西營盤真光大廈，Ursus Fitness 健身教練，最後上班日期3月9日。沒有病徵，3月8日遞交樣本其後確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨（9日）表示，患者上班時進行1至3人的課堂，雖然他與學員上課時有佩戴口罩，但為了謹慎、考慮有關活動會有流汗的情況，個別的人可能須檢疫。衛生防護中心跟進上述個案的流行病學調查最新資料顯示，Ursus Fitness再出現9宗涉及員工及顧客的初步確診個案，中心呼籲曾於3月1日至10日到訪Ursus Fitness 的人盡快致電中心熱線21251111或21251122

【12:45】消息稱，本港今日新增約10多宗新型冠狀病毒確診個案，不設疫情記者會。

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強制檢測大廈、工作場所名單（3月9日更新版）

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