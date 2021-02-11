假援交詐騙集團騙11人280萬　警拘5男 (11:54)

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，假援交騙案有逐年上升趨勢，去年共錄得858宗案件，較前年增97宗，損失金額亦急升8.1%至3200萬元。警方經調查後，鎖定一個於2019年10月至2020年11月間活躍的詐騙集團，昨日（9日）拘捕5名本地男子（22至57歲），涉嫌詐騙及洗黑錢，檢獲1部電話、1部電腦、13部智能電話或流動裝置、8張銀行卡及提款卡。

該詐騙集團成員以不同手段取得及操控一批銀行戶口及儲值付款帳戶，再到不同社交平台認識事主，及後會向事主聲稱可提供援交服務，誘騙事主先繳交按金再安排會面。訂金以點數卡、充值卡、虛擬貨幣或銀行轉帳收取，騙徒同時會索取事主個人資料聲稱作資料核實，惟及後事主並不會獲得任何援交服務，更會被集團其他成員索取金錢或以個人資料勒索更多金錢。

警方透露，去年858宗假援交騙案中，有97%事主為男性，當中有66%年僅10至29歲，24%報稱學生。至於是次破獲的詐騙集團共有11名事主，損失最多的事主於去年7月於社交平台上與該集團接觸，並多次轉帳共99.3萬元按金，預約一名「模特兒」的援交服務。

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