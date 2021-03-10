李國能接種復必泰疫苗　中山紀念公園體育館一外籍人士送院【短片】 (12:08)

年屆七旬的李國能今早約9時半抵達中山紀念公園體育館，10時許離開，被問到為何選擇BioNTech復必泰而非科興疫苗，以及接種疫苗感覺，他均沒回應提問。

嘉柏環球集團（Crown Worldwide Group）行政總裁、66歲Ken Madrid今早接種BioNTech復必泰疫苗。他稱，其71歲兄長上月在美國已經接種BioNTech復必泰疫苗，感覺良好，亦推介他接種，「我想嘗試新技術，不少人接種後都只會有輕微副作用」。他稱，擔心要花長時間排隊，故比預約時間早到，到場後即獲人員協助，「10分鐘內便完成了」。

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