新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月9日更新版） (08:25)

任何在2021年2月24日至3月9日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月11日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．粉嶺一鳴路23號牽晴間第1座

．東涌海濱路12號藍天海岸第1座

．西營盤威利麻街8-12號星輝大廈

．北角英皇道406-408號康威大廈

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．觀塘觀塘道388號創紀之城1期-渣打中心8樓渣打銀行（香港）有限公司

．銅鑼灣告士打道311號皇室大廈35樓安達人壽香港

．大埔汀角路及南運路交滙處土木工程拓展署工務區域試驗所（大埔）

任何在2021年2月23日至3月8日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月10日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．元朗祥降圍55號

．深水埗福榮街13-15號

．粉嶺馬適路3號綠悠軒第6座

．黃大仙富美街17號橫頭磡邨宏禮樓

．黃大仙富美街17號橫頭磡邨宏祖樓

．東涌健東路1號映灣園聽濤軒第15座（除一樓以外）

．東涌健東路1號映灣園聽濤軒第16座

資料來源：政府新聞公報

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