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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:15)

本港周二（9日）新增21宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月3日至9日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月9日報道：增21確診3源頭不明 牽晴間1座、藍天海岸1座、西營盤星輝大廈納強制檢測

○油尖旺區

富衛1881公館 后園

星光行 潮庭、星巴克咖啡

海防道臨時街市及熟食小販市場

○深水埗區

福華街159號 潤發飯店

○九龍城區

黃埔天地享膳坊4期 Amber's Table

○沙田區

京瑞廣場2期

新港城中心（5期）

○荃灣區

愉景新城 大家樂

○北區

逸峯廣場

牽晴間商場 金龍餐廳

帝庭軒購物商場

○元朗區

同益街市

○西貢區

寶林商場 大快活

坑口村 敘好粉麵茶餐廳

富寧花園商場 南豐餐廳小廚

○東區

興華商場 大快活

太古城中心2期 北京樓

○觀塘區

1亞太中心 海港酒家

○大埔區

富善邨 榮發小廚

○中西區

信德中心 美心皇宮

宜必思香港中上環酒店 糖心軒

無限極廣場 潮江春

○離島區

昇薈 一粥麵

映灣坊 大快活

資料來源：衛生防護中心（截至3月9日）

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