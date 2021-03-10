新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:15)

本港周二（9日）新增21宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月3日至9日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月9日報道：增21確診3源頭不明 牽晴間1座、藍天海岸1座、西營盤星輝大廈納強制檢測
○油尖旺區
富衛1881公館 后園
星光行 潮庭、星巴克咖啡
海防道臨時街市及熟食小販市場
○深水埗區
福華街159號 潤發飯店
○九龍城區
黃埔天地享膳坊4期 Amber's Table
○沙田區
京瑞廣場2期
新港城中心（5期）
○荃灣區
愉景新城 大家樂
○北區
逸峯廣場
牽晴間商場 金龍餐廳
帝庭軒購物商場
○元朗區
同益街市
○西貢區
寶林商場 大快活
坑口村 敘好粉麵茶餐廳
富寧花園商場 南豐餐廳小廚
○東區
興華商場 大快活
太古城中心2期 北京樓
○觀塘區
1亞太中心 海港酒家
○大埔區
富善邨 榮發小廚
○中西區
信德中心 美心皇宮
宜必思香港中上環酒店 糖心軒
無限極廣場 潮江春
○離島區
昇薈 一粥麵
映灣坊 大快活
資料來源：衛生防護中心（截至3月9日）
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