賞花｜動植物公園3月花開迎春：繡球樹、錦繡杜鵑、吊鐘、石斑木【多圖、短片】 (09:01)

1.繡球樹 被列「古樹名木」

繡球樹屬蘇木科，原產地南美洲。繡球樹高約3至8米，花朵垂掛於葉叢上，花瓣呈胭脂紅色，花朵密生成圓球狀，遠看像一顆紅色絨球。繡球樹屬稀有品種，已被康文署收錄於《古樹名木冊》。除香港動植物公園，市民也可往香港公園及大埔海濱公園覓得花蹤。

2.錦繡杜鵑 3至5月開花

錦繡杜鵑屬杜鵑花科，原產地中國。半常綠灌木，高約1.5至2米。花冠呈漏斗狀，有深紫色斑塊。花期為3至5月，果期為9至10月。

3.吊鐘 花冠下垂如鈴鐺

吊鐘又名鈴兒花，杜鵑花科，原產地中國。吊鐘屬灌木，最多長至2米多高；吊鐘花較小，約1厘米長，顏色呈淺粉紅色，花瓣有少許透明，花冠下垂形似鈴鐺。吊鐘花期為1至3月，通常在農曆新年前後開花，以前在香港被用作年花，但由於過度砍伐，現受《林務規例》保護。[相關報道：吊鐘花農曆新年前後開花 西貢大枕蓋吊鐘花盛放]

4.石斑木 別稱「迎春花」

石斑木又名車輪梅，屬薔薇科，原產地香港，是本港山邊最常見的灌木之一。由於它耐旱、對土質要求不高，且樹冠緊密、花朵漂亮，適宜作園藝觀賞。在初春來臨之際，石斑木的花會排成一圈一圈，形成一大片白花海，所以又有「迎春花」或「春花」之稱。

文：張可兒

圖：何芍盈

影片拍攝：張君揚、何芍盈，剪接：張可兒

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