復必泰、科興疫苗有得揀　接種中心、打針流程、疫苗副作用資訊一覽 (08:42)

新型冠狀病毒疫苗接種計劃已於2月26日展開，選科興疫苗、屬優先群組的市民可預約在8間社區疫苗接種中心、醫管局轄下18間普通科門診或參與計劃的私家醫生和診所接種；選復必泰疫苗者，3月10日起可在7間由醫管局營運的社區疫苗接種中心接種，另有12間復必泰接種中心會由3月16日起啟用。
●預約網址：
．新冠疫苗預約網址、所需資料、步驟（2月23日）
．接種流程【短片】（2月18日）
●接種地點（每個地點只接種一款疫苗）：
●優先群組名單：
．最先公布的5個優先群組（2月18日）
．新增7個優先群組（3月8日）
●疫苗副作用/專家意見：
．科興 BioNTech 醫生藥劑師打哪款？（3月1日）
．疫苗副作用比較（2月22日）
．科興數據不足 科委會倡長者可打 「好處大過不打」 稱首兩期研究顯示安全有效（2月20日）
．六旬漢打科興疫苗後亡 專家：與疫苗接種無直接關係 料心肌梗塞致死（3月3日）
．五旬婦打科興4日後中風亡 患高血壓血脂 一周兩死 專家料與疫苗關係不大（3月7日）
．曾打科興 兩糖尿長者危殆 一接種5天心血管病發 一打針翌日現糖尿併發症（3月8日）
．第3人打科興後亡 疫苗接種擴大 陳肇始：效益高於風險 專家委會：首兩宗無直接關係（3月9日）
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