復必泰、科興疫苗有得揀　接種中心、打針流程、疫苗副作用資訊一覽 (08:42)

新型冠狀病毒疫苗接種計劃已於2月26日展開，選科興疫苗、屬優先群組的市民可預約在8間社區疫苗接種中心、醫管局轄下18間普通科門診或參與計劃的私家醫生和診所接種；選復必泰疫苗者，3月10日起可在7間由醫管局營運的社區疫苗接種中心接種，另有12間復必泰接種中心會由3月16日起啟用。