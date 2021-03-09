新冠肺炎｜港大研究︰新廣譜抗病毒肽助抑制新冠病毒 (21:57)

港大微生物學系講座教授袁國勇是研究成員之一。團隊發現，新冠病毒可透過以内涵體內吞和細胞表面融合這兩個途徑感染細胞，而「8P9R」能同時抑制這兩種感染途徑。研究有助研發廣譜抗病製劑，應對將來的新興病毒疾病，成果刊於國際科學雜誌《自然通訊》。

該學系的研究助理教授趙旵軍回覆查詢時表示，早前發現小鼠體內防禦素肽，改良成鹼性多肽「P9R」，可與病毒表面結合，有效抑制新冠病毒；今次研究則發現8個「P9R」（即「8P9R」）組合， 能同時與多個病毒結合，大大增強抗病毒效果，高濃度「8P9R」抑制新冠病毒能力較「P9R」高100倍。

治瘧疾、流感、腫瘤3藥同用 可阻新冠病毒複製

另外，團隊發現同時使用3種臨牀藥物氯喹（Chloroquine）、阿比多爾（Arbidol）和卡莫司他（Camostat），亦能抑制新冠病毒感染的兩個途徑，有效抑制病毒複製。氯喹以往用來治療瘧疾，阿比多爾在中國及俄羅斯用於治流感，卡莫司他則在日本用來治療某些腫瘤疾病。

新冠肺炎 相關報道：

樂道居院舍26歲活動助理五度檢測陰性 抽支氣管分泌物現初步陽性 2月22日發病

「海饌-海鮮牛扒餐廳」現4確診 衛生防護中心籲2月22日中午12時至下午3時光顧食客聯絡

增21確診3源頭不明 牽晴間1座、藍天海岸1座、西營盤星輝大廈納強制檢測

新冠疫苗 相關報道：

51歲「三高」男子接種科興疫苗後心肌梗塞 危殆留醫伊院ICU

許樹昌：74歲男子接種科興疫苗後左身無力入院 屬出血性中風