何東曾孫何豹與「十姑娘」何婉琪纏訟15年勝訴　因「無心戀戰」獲象徵式賠1元 (21:05)

原告為何豹；被告為何婉琪的遺產管理人何東舜銘（原名麥舜銘）、何鴻章及Hotung Estates Limitied。法官陸啟康在判辭開始先講述本案背景，提及2017年離世的何鴻章早年為子女成立兩份信託，並讓何婉琪作為委託人，何豹為其中一名受益人，惟何豹認為何婉琪在3方面失職，令他蒙受損失。

何豹指出，第一，何婉琪未有在何豹21歲時，告訴他兩份信託的存在；第二，在1997至1999年間，何婉琪管理其中一份信託的財政時，偏坦另外兩名被告；第三，何婉琪將其中一份信託下的地皮以低於市價售出。

陸官表示，處理何豹的索償有極大困難，除因本案歷時已久，何豹在本案的審訊中亦「無心戀戰」（half-hearted attempt），未有就聲稱何婉琪的失職，提出足夠證據證明自己的實際損失，例如何豹未有找會計師為相關信託核數，亦未有就相關地皮自行再估價，因此證據上看不到何婉琪管理兩份信託時，有偏坦另外兩被告或將涉案地皮賤賣。

陸官認為，何婉琪唯一失職在於未有在何豹21歲時，告知他是兩份信託的受益人，何豹或因失去自行管理財產的機會，以致有損失；不過由於何豹未能舉出證據，證明自己有任何損失，因此決定只就何婉琪的失職，判何豹可獲1元「象徵式賠償」。