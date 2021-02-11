新冠肺炎｜梁顯利檢測中心上載結果延誤　6000人受影響　食衛局：絕無遺失檢測者資料 (20:00)

食衛局解釋，金域完成3月3日收集到的樣本後，3月4日按既定程序上載檢測結果期間有技術問題，未能將結果上載至信息平台以通知檢測者。金域至3月6日中午前處理有關情況，同日發送檢測結果予檢測者。至於3月4日的檢測，金域回應食衛局稱，所有當日在梁顯利檢測中心採集的樣本，已於3月6日完成分驗及發送予檢測者。

金域檢測滯後 醫管局：有一兩宗陽性

另外，醫管局昨（8日）公布，有檢測承辦商因化驗室出現環境污染需消毒，令化驗程序滯後，數以萬計樣本未能於48小時內完成及發出結果通知。據了解事件亦涉及金域。醫管局總行政經理庾慧玲今午在疫情記者會指出，當中有一兩宗陽性個案。

兩宗分別於昨日及今日公布的確診個案（個案11098及11114），均於3月2日在醫管局普通科門診交樣本，衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午在疫情記者會表示，兩人遲確診與檢測滯後「可能都有少少關係」，又指出暫未有兩人的密切接觸者確診。

新冠肺炎 相關報道：

金域化驗室環境污染 逾萬樣本檢測滯後

樂道居院舍26歲活動助理五度檢測陰性 抽支氣管分泌物現初步陽性 2月22日發病

「海饌-海鮮牛扒餐廳」現4確診 衛生防護中心籲2月22日中午12時至下午3時光顧食客聯絡

增21確診3源頭不明 牽晴間1座、藍天海岸1座、西營盤星輝大廈納強制檢測