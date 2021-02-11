新冠肺炎｜梁顯利檢測中心上載結果延誤　6000人受影響　食衛局：絕無遺失檢測者資料 (20:00)

有市民3月3日及4日在梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心接受新型冠狀病毒檢測後，未能在兩日內取得檢測結果，食物及衛生局今日（9日）表示，事件源於服務承辦商金域檢驗（香港）有限公司上載檢測結果期間有技術問題，受影響約6000名市民的檢測結果均為陰性。局方強調事件不涉檢測準確性或有效性，「亦絕對沒有遺失檢測人士的資料」。
食衛局解釋，金域完成3月3日收集到的樣本後，3月4日按既定程序上載檢測結果期間有技術問題，未能將結果上載至信息平台以通知檢測者。金域至3月6日中午前處理有關情況，同日發送檢測結果予檢測者。至於3月4日的檢測，金域回應食衛局稱，所有當日在梁顯利檢測中心採集的樣本，已於3月6日完成分驗及發送予檢測者。
金域檢測滯後 醫管局：有一兩宗陽性
另外，醫管局昨（8日）公布，有檢測承辦商因化驗室出現環境污染需消毒，令化驗程序滯後，數以萬計樣本未能於48小時內完成及發出結果通知。據了解事件亦涉及金域。醫管局總行政經理庾慧玲今午在疫情記者會指出，當中有一兩宗陽性個案。
兩宗分別於昨日及今日公布的確診個案（個案11098及11114），均於3月2日在醫管局普通科門診交樣本，衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午在疫情記者會表示，兩人遲確診與檢測滯後「可能都有少少關係」，又指出暫未有兩人的密切接觸者確診。
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