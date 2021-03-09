首宗違機場禁制令示威案　人民力量成員認藐視法庭判緩刑 (17:50)

被告錢寶芬（60歲）在庭外強調，當日她只是在「等巴士」，惟她在等候巴士抵達前已被捕，認為判刑過重，以及須付訟費不合理，形容律政司「又要錢又要人」。

法官李運騰判刑時指出，法庭命令是香港法治的根基，機場是香港作為國際社會通向世界的窗口，須認真對待本案。李官稱，傳媒已廣泛報道本案的禁制令，而被告亦有正途發表意見，故判刑須具阻嚇性，惟考慮到本案就嚴重程度而言屬「擲界」，故判處緩刑。

辯方求情時表示，被告當日是單獨犯案，沒有使用暴力、煽動他人或令他人受傷，而且被告當時只因不熟悉法例，才不禮貌地向在場人員質疑禁制令內容及拒絕離開，冀法庭考慮判處非拘禁式刑罰。不過，李官指出，沒有加刑因素並非求情減刑的理由，而被告亦在前年5月因涉襲擊高院保安員被判緩刑的情況下犯案，認為辯方未有足夠理由說服他。

案情指出，前年9月7日下午，約40至50名示威者響應網上號召，於機場客運大樓巴士總站聚集，被告亦帶同寫上「五大訴求」等字的的標語坐在該處長椅。隨後機管局職員、執達吏及警員等分別透過廣播及面對面，指出被告違反禁制令，要求她離開。惟被告未有理會，只緩慢走到巴士路線牌前，並一度質疑「一個人點樣妨擾咗你嗰個禁制令呀？」，又高呼「香港人加油」等，最終被告在擾攘約1小時後被捕。

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