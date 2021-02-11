721襲擊案｜辯方稱呈堂片中被告曾喊「你哋打人呀」　事主J不同意反問「你使唔使休息下睇耳科醫生」 (18:40)

前年7．21元朗白衣人暴動案，6人不認罪的審訊今（9日）踏入第12天，男事主J出庭作供稱，當日他在元朗站大堂被白衣人以木棍擊中左手肘，致擦傷及觸痛，當時立法會前議員林卓廷見他受襲把他拉回後方。控方播放片段，顯示被告黃英傑在閘外喊「你哋打人就得呀？」，但黃英傑代表律師稱說話應為「你哋打人呀」，J不同意，反問律師「法官都聽到，你使唔使休息下睇耳科醫生？」
J憶述，當晚他約10時半乘西鐵到達元朗站，打算轉乘巴士回家，在大堂看見白衣人追打一黑衣男子，當時閘內的人較多，一起喝止了白衣人。當時大量白衣人在閘外，J稱「唔夠膽出閘，因為佢哋手持武器」。
事主J稱受襲後被林卓廷拉往後方
J表示，當時有白衣人在圍欄外以木棍打他左手肘一下，「隻手痹咗」，身後的林卓廷拉他去後方。其後J逃入車廂，白衣人繼續施襲，有一名年輕人替他擋棍致鼻樑流血，J坦言「冇先兆，唔知發生咩事」。襲擊期間，J嘗試前往車頭要求車長關門，但人太多走不過去。J事後到醫院求診，其醫療報告指出，他左手肘有擦傷、紅斑及觸痛。
控方展示J當日拍攝的相片，相片可見次被告黃英傑指向他。庭上播放的公開片段，顯示黃英傑在閘外向閘內的人高呼「你係議員嚟架，你仲搞事？」聆訊明（10日）續。
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