新冠肺炎｜樂道居院舍26歲活動助理五度檢測陰性　抽支氣管分泌物現初步陽性　2月22日發病 (18:20)

張竹君稱，該活動助理居於將軍澳厚德邨德安樓，他在院舍負責安排院友做物理治療，部分中度弱智院友未能佩戴口罩。患者2月22日起發燒感不適，其後兩次檢測結果均呈陰性，3月3日仍有病徵，由私家醫生轉介至聯合醫院急症室求醫，之後三度檢測結果均為陰性，由於肺炎情況並未改善，3月8日進行支氣管鏡檢查，抽取分泌物後發現對新冠病毒呈初步陽性，同時血液樣本對抗體呈陽性。衛生防護中心推斷與病人2月發病時間脗合，他可能於更早時間已有傳播力。醫管局總行政經理庾慧玲補充，11名病人因與該男子病牀位置較近，被列密切接觸者須檢疫。

其他源頭不明初步確診：

．58歲男子：居於葵涌華景山路海峰花園1座，該大廈早前須強制檢測，他所住單位與早前個案坐向不同。他在深水埗醫局街怡高工業中心工作，3月3日起感到不適，最後上班日為3月5日。潛伏期及傳染期與一名家人到過附近多間餐廳用膳，包括葵芳敏華冰廳、長沙灣泰華食堂、長沙灣意樂餐廳、太子頤東酒家、葵涌百份百餐廳、旺角新世紀廣場千両、大澳金培餐廳等，另外曾與朋友打網球，相關的人將送往檢疫

．27歲男子：無病徵，居於西營盤第三街真光大廈，在該區URSUS Fitness工作，上班時進行1至3人的課堂。張竹君稱，雖然他與學員上課時有佩戴口罩，但為了謹慎、考慮有關活動會有流汗的情況，個別的人可能須檢疫

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