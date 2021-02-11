新冠肺炎｜樂道居院舍26歲活動助理五度檢測陰性　抽支氣管分泌物現初步陽性　2月22日發病 (18:20)

本港今日（9日）新增21宗新型冠狀病毒確診個案，另有少於10宗初步確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步確診源頭不明個案中，包括觀塘功樂道香港心理衛生會賽馬會大樓樂道居殘疾人士院舍一名26歲活動助理，該院舍約50名院友及逾20名員工須檢疫。
張竹君稱，該活動助理居於將軍澳厚德邨德安樓，他在院舍負責安排院友做物理治療，部分中度弱智院友未能佩戴口罩。患者2月22日起發燒感不適，其後兩次檢測結果均呈陰性，3月3日仍有病徵，由私家醫生轉介至聯合醫院急症室求醫，之後三度檢測結果均為陰性，由於肺炎情況並未改善，3月8日進行支氣管鏡檢查，抽取分泌物後發現對新冠病毒呈初步陽性，同時血液樣本對抗體呈陽性。衛生防護中心推斷與病人2月發病時間脗合，他可能於更早時間已有傳播力。醫管局總行政經理庾慧玲補充，11名病人因與該男子病牀位置較近，被列密切接觸者須檢疫。
其他源頭不明初步確診：
．58歲男子：居於葵涌華景山路海峰花園1座，該大廈早前須強制檢測，他所住單位與早前個案坐向不同。他在深水埗醫局街怡高工業中心工作，3月3日起感到不適，最後上班日為3月5日。潛伏期及傳染期與一名家人到過附近多間餐廳用膳，包括葵芳敏華冰廳、長沙灣泰華食堂、長沙灣意樂餐廳、太子頤東酒家、葵涌百份百餐廳、旺角新世紀廣場千両、大澳金培餐廳等，另外曾與朋友打網球，相關的人將送往檢疫
．27歲男子：無病徵，居於西營盤第三街真光大廈，在該區URSUS Fitness工作，上班時進行1至3人的課堂。張竹君稱，雖然他與學員上課時有佩戴口罩，但為了謹慎、考慮有關活動會有流汗的情況，個別的人可能須檢疫
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