「海饌-海鮮牛扒餐廳」現4確診　衛生防護中心籲2月22日中午12時至下午3時光顧食客聯絡 (16:54)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，海饌-海鮮牛扒餐廳24名員工曾於2月28日接受檢測全部呈陰性；再有食客確診後，衛生防中心要求員工再檢測，餐廳要暫時停業大清洗，待所有員工檢測陰性後才可重開。另外，餐廳早前出現確診個案後已大清洗，衛生防護中心昨晚（8日）到場取20多個環境樣本，包括枱櫈、廚房鋅盆等，全部樣本對新冠病毒呈陰性。

4名確診食客均於2月22日中午12時至下午3時分別光顧海饌-海鮮牛扒餐廳，張竹君表示，衛生防護中心會追蹤同日所有食客，以了解餐廳有否隱形傳播。她稱，有逾20人沒使用安心出行，衛生防護中心會致電他們跟進有否接受檢測，但「要打完電話先知道究竟電話通唔通、係咪可以搵到人」。

4名確診食客中，兩人（個案10974、10999）曾先後用同一張枱，另外兩人（個案10962、11115）曾用不同枱及互不相識。

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