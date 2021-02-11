「海饌-海鮮牛扒餐廳」現4確診　衛生防護中心籲2月22日中午12時至下午3時光顧食客聯絡 (16:54)

衛生防護中心今午（9日）於疫情記者會表示，4名確診者於2月22日曾在銅鑼灣「海饌-海鮮牛扒餐廳」進食，其中一名確診者曾光顧尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館。衛生防護中心呼籲曾於2月22日中午12時至下午3時光顧海饌-海鮮牛扒餐廳的人，致電熱線聯絡衛生防護中心。衛生防護中心熱線電話：2125 1111/2125 1122（上午9時至晚上8時運作）。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，海饌-海鮮牛扒餐廳24名員工曾於2月28日接受檢測全部呈陰性；再有食客確診後，衛生防中心要求員工再檢測，餐廳要暫時停業大清洗，待所有員工檢測陰性後才可重開。另外，餐廳早前出現確診個案後已大清洗，衛生防護中心昨晚（8日）到場取20多個環境樣本，包括枱櫈、廚房鋅盆等，全部樣本對新冠病毒呈陰性。
4名確診食客均於2月22日中午12時至下午3時分別光顧海饌-海鮮牛扒餐廳，張竹君表示，衛生防護中心會追蹤同日所有食客，以了解餐廳有否隱形傳播。她稱，有逾20人沒使用安心出行，衛生防護中心會致電他們跟進有否接受檢測，但「要打完電話先知道究竟電話通唔通、係咪可以搵到人」。
4名確診食客中，兩人（個案10974、10999）曾先後用同一張枱，另外兩人（個案10962、11115）曾用不同枱及互不相識。
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