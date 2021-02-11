林卓廷涉披露受查人身分案　官准保釋增禁接觸控方證人條件　押至4月再訊 (16:56)

羅官指出，就本案而言，准許林卓廷以2000元保釋，其間不准離港，須居於報稱地址，並新增一項條件，下令他不得直接或間接接觸控方證人，羅官向林卓廷逐一讀出保釋條件時，林卓廷大聲回應「清楚呀法官閣下！」

羅官亦指出，一旦林卓廷因其他案件而不能保釋，提醒他預早通知懲教人員安排上庭，林卓廷回應「明白，法官閣下，唔該晒！」

被告林卓廷（43歲），報稱區議員，控罪指稱他涉嫌分別於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解，向公眾或部分公眾披露該項調查中一名受調查人的身分，即游乃強。

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