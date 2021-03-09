民研︰林鄭月娥、陳茂波政治知名度最高　黃之鋒、楊岳橋不入榜 (16:00)

調查於上月24日至26日進行，香港民意研究所隨機抽樣調查訪問1000名市民。香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國認為，政治人物的知名度與媒體爆光率有關，排名較前的人物多出任政府公職，他指出，調查並未反映該人的正負面評價。

下屆特首選舉2022年舉行，黃偉國認為知名度不會影響選舉結果，解釋中央準備修改選舉制度，民主成分將會大減，反而需拭目以待新的選委會組合。

受訪者對香港前途信心淨值大增 鍾劍華︰不符負面社會氣氛

另外，香港民研的調查顯示，市民對香港前途、中國前途、一國兩制的信心淨值大幅增加，分別為3%、34%及-5%，較半年前訂立《港區國安法》後急升21至39個百分點，重回反修例運動前的水平；相反，受訪者對台灣政府的信任淨值顯著下降11個百分點，跌至-9%。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華形容數據「很怪」，不符合近期較負面的社會氣氛，但他認為可能由於上次調查的評分很低，導致本次的反彈升幅較大。

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