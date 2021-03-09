科興疫苗4接種者仍留院　80歲男危殆 (16:15)

早前接種科興新型冠狀病毒疫苗後送院的個案中，目前仍有4人留醫，包括曾經危殆的80歲男子及72歲女子。醫管局表示，患有嚴重冠心病的80歲男子現時情況危殆，曾停用兩劑胰島素的72歲女子由危殆轉為穩定。據了解，80歲男今日（9日）由明愛醫院轉送瑪嘉烈醫院，相信要接受「通波仔」手術等，72歲女子昨晚（8日）已不需插喉，轉到內科病房。
此外，3月5日在官涌體育館社區疫苗接種中心打疫苗的62歲女子，接種後感到暈眩，目前情況穩定。在官涌接種後感到胸痛及心悸的66歲女子，情況亦穩定。二人留醫伊利沙伯醫院。
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