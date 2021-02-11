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新冠肺炎｜增21確診3源頭不明　牽晴間1座、藍天海岸1座、西營盤星輝大廈納強制檢測 (16:43)

截至今日（9日）凌晨零時，本港新增21宗新型冠狀病毒確診個案。輸入個案佔13宗，當中4宗來自巴基斯坦、3宗來自菲律賓；本地個案佔8宗，當中3宗為源頭不明，5宗與之前個案相關。

被問到北角寶馬山鰂魚涌小學是否有一名六年級學生確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該學生是早前確診個案的密切接觸者，已入檢疫中心，3月5日最近一次上學，3月8日取的樣本呈陽性。由於學生傳染期內無上學，故學校毋須強制檢測。

源頭不明確診個案詳情：

．個案11114：41歲男子，居於粉嶺牽晴間1座，在大埔土木工程拓展署工務區域試驗所工作，3月1日出現流鼻水，最後上班日為3月5日；10多名同事須檢疫

．個案11115：56歲男子，居於東涌藍天海岸1座，在銅鑼灣皇室大廈35樓工作，最後上班日為3月3日；他3月1日起感到不適，3月7日到養和醫院求診；潛伏期曾於2月22日下午到銅鑼灣「海饌-海鮮牛扒餐廳」用餐（相關報道：「海饌-海鮮牛扒餐廳」現4確診　衛生防護中心籲2月22日中午12時至下午3時光顧食客聯絡

．個案11118：49歲女子，居於西營盤威利麻街8-12號星輝大廈，最近沒有上班

以下住宅大廈納入強制檢測：

牽晴間1座

藍天海岸1座

星輝大廈

以下工作處所納入強制檢測：

銅鑼灣皇室大廈35樓

大埔汀角路與南運路交匯處土木工程拓展署工務區域試驗所

觀塘創紀之城1期2座渣打中心8樓

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