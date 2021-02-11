男同志被拒辦理伴侶喪事提覆核　稱現有條例違《基本法》及《人權法》平等原則 (15:48)

申請人為吳翰林的丈夫李亦豪，答辯人為律政司長及衛生署長。入稟狀指稱，吳翰林患上抑鬱症多年，去年12月7日在寓所自殺身亡。事前，吳翰林透過WhatsApp信息，寄語李亦豪以配偶身分處理他的身後事，包括將其骨灰撒落海。

李亦豪其後與吳翰林的母親往殮房認屍。在法醫查問下，李亦豪表明與吳翰林於英國結婚，是他的合法配偶，惟法醫表示兩人的婚姻不獲香港法律承認，所以李亦豪無權處理認屍事宜。有見及此，吳翰林的母親正式授權李亦豪辦理兒子的身後事。

至去年12月底，李亦豪與吳翰林的母親關係轉差，吳母決定撤銷對李亦豪的授權，改由自己全權負責兒子的身後事。

李亦豪認為《死因裁判官條例》、《生死登記條例》等涉及處理身後事的條例中，「配偶」（spouse）沒有涵蓋海外結婚的同性伴侶，明顯違反《基本法》及《香港人權法案》條文的平等原則；至於衛生署法醫服務不容許同性伴侶為配偶認屍，亦涉及違憲，故入稟興訟。

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