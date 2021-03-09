近四分一僱主擬來季減人手　10%料永不能回復招聘水平 (15:14)

本港失業率升至達7%，屬17年來新高，人力資源公司萬寶盛華大中華有限公司公布全球第二季就業展望調查，當中1月底訪問136名香港僱主，顯示22%僱主表示來季有意增聘人手，24%擬縮減人手；經季節性調整，就業展望指數連續3季屬-2%，屬亞太區中最疲弱。萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，25%香港僱主預期要2021年尾才可恢復招聘水平，但有10%預期永不能回復，她料有關公司或將結業。
徐玉珊分析亞太地區數據，指出香港新型冠狀病毒疫情仍然反覆，故就業展望指數較弱；反觀台灣屬區內最早控制好疫情的地區，其就業展望指數達24%。但她強調，香港僱主對就業展望未算太差，僱主計劃來季增聘外判工、合約工等較有彈性的職位。她又稱，批發及零售業就業展望指數為-4%，屬各行業最弱；金融業則已迅速適應新常態，並相信大灣區會為香港會計界帶來機遇。
另外，調查顯示14%僱主會要求所有員工必須接種新冠疫苗；46%表明不會作相關規定。徐玉珊解釋，市場對新冠疫苗抱觀望態度，部分僱主因行業所需，要求員工接種，但大多僱主不敢要求，因一旦「出事」，憂難處理相關保險、賠償等事宜。
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