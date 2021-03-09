近四分一僱主擬來季減人手　10%料永不能回復招聘水平 (15:14)

徐玉珊分析亞太地區數據，指出香港新型冠狀病毒疫情仍然反覆，故就業展望指數較弱；反觀台灣屬區內最早控制好疫情的地區，其就業展望指數達24%。但她強調，香港僱主對就業展望未算太差，僱主計劃來季增聘外判工、合約工等較有彈性的職位。她又稱，批發及零售業就業展望指數為-4%，屬各行業最弱；金融業則已迅速適應新常態，並相信大灣區會為香港會計界帶來機遇。

另外，調查顯示14%僱主會要求所有員工必須接種新冠疫苗；46%表明不會作相關規定。徐玉珊解釋，市場對新冠疫苗抱觀望態度，部分僱主因行業所需，要求員工接種，但大多僱主不敢要求，因一旦「出事」，憂難處理相關保險、賠償等事宜。

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