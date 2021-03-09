梁國雄就搶文件案申上訴許可獲批准　終院8月31日審理 (13:35)

梁國雄由英國御用大律師彭力克代表，並由視像方式陳辭，律政司則由副刑事檢控專員林穎茜代表。案件由終院首席法官張舉能、常任法官李義和霍兆剛審理。

首席法官張舉能一度指出，梁國雄當日搶奪政府官員的文件，有關行為不屬發表言論；常任法官李義則質疑，梁國雄當時的行為已超出言論自由的範圍。彭力克回應，以行為表達意見屬表達意見自由（freedom of expression ）的一部分，而上訴庭審理本案時，對《立法會（權力及特權）條例》第3條中，保障立法會和委員會會議程序的言論及辯論，亦作出錯誤理解。

彭力克指出，相比和平集會，以及發表意見自由等會受一定限制的權利（qualified rights），第3條保障的權利屬絕對（absolute），有意免去立法會議員承受刑事或民事訴訟的風險。彭力克亦稱，上訴方同意梁國雄被控第17（c）條的藐視罪，會在某些情況下同樣適用於立法會議員，例如議員煽惑示威者衝擊立法會大樓等，惟涉立法會程序的情況不應被涵蓋其中，形容立法會本身亦有足夠懲治議員的權力。

律政司一方則認為本案沒合理爭辯之處，但在李官提問下確認，法庭將要首次考慮，立法會議員在議會內的行為會否構成刑責。終院最終批出上訴許可，審視條文是否適用於立法會議員、是否只涵蓋發言內容、有否賦予法庭以刑事方式懲治議員的權力，以及是否違憲等。

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