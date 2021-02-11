網上「刷單」求職騙案詐68人758萬元　警搗詐騙集團拘6人 (14:29)

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察張偉豪表示，詐騙集團利用香港失業情況惡化、市民急於搵錢心態詐騙，到社交平台刊登求職廣告，標榜「輕鬆賺快錢」等字眼作招徠，誘騙求職者到不同網上平台購物，提升指定賣家銷量「刷單」，又承諾會歸還本金及提供5%至12%不等佣金。騙徒要求求職者跳過網購平台直接以轉帳方式存款到指定銀行戶口或虛擬銀行帳戶，惟求職者存款後，騙徒即失去聯絡。

騙案事主涉虧空公款200萬元助「刷單」

過去半年有最少68人不虞有詐受騙，涉及款項1600元至40萬元不等，騙款總額高達758萬元。警方稱其中一名28歲女事主為會計員，她去年12月曾因虧空其任職的法律業務公司近200萬元公款助「刷單」，涉盜竊罪被捕。

新界南總區重案組總督察周子軒表示，警方經一連串調查後，昨日突擊搜查全港多個地點，以涉嫌串謀詐騙先後拘捕5男1女（18至69歲），分別報稱商人、侍應、工程維修員、洗衣店員工、退休人士及大專生。行動中，警方檢獲6部電腦、7部路由器、21萬元現金及48張銀行卡。

警方表示，6名被捕者包括兩名骨幹成員，其中一名骨幹成員為22歲姓麥男子，他報稱為較早前曾遇網上騙案，誤以為協助詐騙集團繼續行騙便可取回所有損失，遂於短時間內開設多個傳統及虛擬銀行戶口協助收取騙款，至今共涉及38宗案件共涉約378萬元騙款。另一名骨幹成員為57歲姓顏男子，他涉嫌營運網上無牌人民幣兌換服務，匯走過百萬騙款到內地戶口。其餘4人則曾借出個人銀行戶口協助收取騙款換取報酬。

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