8．31港島衝突　20歲男生脫暴動罪　涉案16人僅一人入罪 (12:34)

葉君誠（現年20歲）原被控於2019年8月31日，在銅鑼灣軒尼詩道近崇光百貨一帶，與其他身分不明者參與暴動。散庭後，庭外傳來拍手聲，有人向葉君誠說「加油！」，他當場落淚，朋友上前與他擁抱。葉君誠在庭外稱「未至於好開心，但心情已平復」，本身是YouTuber的他稱現在最想「剪片」，又呼籲港人繼續關心其他被捕及在囚的人，以及初選47人案。

姚官裁決時指出，從所有片段和證供均可見到，當晚8時許，有200至300人在崇光百貨門外聚集堵路、叫囂、用激光筆照射警員及投擲汽油彈，毫無疑問是非法集結，已構成暴動，但關鍵是被告是否曾參與當中。

姚官續說，負責拘捕被告的警員11067供稱，當晚見被告與另外3名示威者非常靠近，其中兩人向他投擲汽油彈，惟翻看所有片段後，根本看不到警員追截示威者時有任何汽油彈或火光，而另一名從後追上、協助制服被告的警員，亦供稱看不見有汽油彈擲出。姚官稱，控方檢控基礎依賴拘捕警員的觀察，但姚官對其觀察有所質疑，認為未能安穩倚賴，故控方未能在毫無合理疑點下證明被告犯罪，裁定被告罪名不成立。

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