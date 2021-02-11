新冠疫苗｜新優先群組擴展至教職員美容從業員等　馮偉華憂為復課強迫教師接種 (12:53)

馮偉華說，政府考慮放寬全面恢復面授時，應視乎能否控制疫情，若以打疫苗作為復課的交換條件，是「完全錯嘅思維」。他說，政府早前提出教師定期檢測，以換取恢復全面面授，已造成很大分化及矛盾，猶如「挾持老師去做啲嘢」。他認為，打疫苗更需自行判斷風險，應讓教師自行選擇。

美容業總會創會主席葉世雄表示，業界對打疫苗反應「一半一半」，有部分人歡迎優先接種疫苗，亦有部分人持觀望態度，觀察打疫苗後的不良反應，以及等待公布打疫苗後死亡個案的死因報告結果。

被問及食物及衛生局長陳肇始稱可能免除已接種者的檢測要求，葉世雄認為不是最大誘因，持觀望態度或決定不打疫苗的人，他們仍會選擇檢測，「驗囉，唔係好困難」。他暫時未聽聞有公司要求員工必定要接種疫苗。

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