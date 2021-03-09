化整為零販運冰毒　海關監控17日破3200萬元冰毒案拘兩男 (12:30)

海關港口及海域科經風險評估及分析，上月18日於元朗拆櫃場揀選一個由柬埔寨經海路來港、報稱載有51張嬰兒汽車座椅的貨櫃作檢查。海關人員經X光檢查發現，櫃內嬰兒汽車座椅底盤有異物，遂打開貨櫃作詳細檢查，結果於32張座椅內發現51.5公斤冰毒，市值近3200萬元。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，海關執行為期17日的監控遞送行動追蹤毒販，結果發現販毒集團以9部出租貨車把貨物從元朗拆櫃場運往荃灣，再以另一出租貨車把貨物運往馬料水一個露天停車場擺放，24小時後，貨物分批以3部貨車運往沙田、荃灣及新田一些較偏僻的工廠區，再以另外3部貨車把貨物分別送往青衣24小時運作的自助出租貨櫃場內，以3個貨櫃分開存放。

該3個貨櫃於場內擺放兩星期均無人提取，至周日才有一名22歲非亞裔無業本地男子到場打開其中一個貨櫃，以貨車運走其中14箱內藏共23公斤冰毒的貨物到觀塘一工廈劏房單位。海關認為該單位會成為毒品拆貨及分銷中心，遂採取行動上前拘捕該名22歲男子。海關同時派員到收貨公司的董事位於柴灣的住宅單位，拘捕一名33報稱無業本地男董事。

方向榮稱販毒集團十分熟悉本地物流業運作，以新成立公司收貨減低海關抽查機會，同時以「化整為零、化零為整」手法多次轉移毒品去向逃避追縱，海關亦首次發現毒販利用自助貨櫃場作中轉站「過冷河」，待情況安全後才提貨分銷。

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