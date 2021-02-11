71歲男接種科興疫苗後亡　疑涉事診所今稱無貨　已預約者到診所後沒接種 (11:15)

第3名死者被指在啟晴邨晴朗商場的晴朗醫療中心接種。該診所今日在門外貼上「今日無肺炎針（新冠疫苗），聽日再查詢，無登記無留針，先到先得」。診所護士沒承認或否認死者是否於該處打針，僅指出「所有報道或所有細節我們都不是最清楚，所有資料都畀晒衛生署，同埋聯合醫院去處理」。她又表示疫苗已無貨，今只會為小量預留者打針。

早上9時許診所外只有一男子等候打針，該男子姓謝，65歲，為的士司機。他說自己身體健康，很少感冒，十年都無發過燒。他無接種過流感針，並稱中醫建議他接種科興疫苗，「個技術幾十年，比較少副作用」。

對於昨有個案接種後離世，他表示昨日致電過診所確認事件，但衡量過風險，「自己做咁嘅行業，打咗對自己好啲啦」。謝先生其後進入診所，但最終未有接種，亦無回應傳媒提問。

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