新冠疫苗｜聶德權：優先群組接種須出示公司信　街市員工將較寬鬆處理 (11:00)

聶德權稱，新增的7個群組均屬從事高接觸、高感染風險的工作。被問到現時的優先群組已涵蓋300多萬人，疫苗供應會否供不應求，聶德權稱估計以現時的疫苗供應，足夠處理到現時的優先群組接種需求。他又預料新一批的科興疫苗將於本月內抵港，因此疫苗數量相當充足。

對於接連有市民在接種科興疫苗後死亡及出現嚴重不良反應，聶德權稱凡出現須通報或異常事件，都會經專家委員會審視，評估是否與疫苗接種有直接關係。至於是否需要考慮叫停接種計劃，則視乎接種效益是否大於風險的原則。他強調雖然科興疫苗有關60歲以上的人臨牀數據不足，但不代表60歲以上的人不能接種，並指出復必泰疫苗在全球其他地方亦出現嚴重事件引起關注，建議長期病患者在接種前應諮詢醫生意見。

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