新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月8日更新版） (09:15)

任何在2021年2月23日至3月8日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月10日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．元朗祥降圍55號

．深水埗福榮街13-15號

．粉嶺馬適路3號綠悠軒第6座

．黃大仙富美街17號橫頭磡邨宏禮樓

．黃大仙富美街17號橫頭磡邨宏祖樓

．東涌健東路1號映灣園聽濤軒第15座（除一樓以外）

．東涌健東路1號映灣園聽濤軒第16座

任何在2021年2月22日至3月7日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月9日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．太古城道10號太古城星輝臺海星閣

．深水埗大南街256-258號

．葵涌華景山路3號海峰花園第1座

．馬鞍山錦英路9號錦英苑錦義閣

．深水埗欽州街1-9號/通州街302A-C及304號昌遠大廈

．中西區麥當勞道33號聖保羅男女中學莊邱碧雲太夫人舍堂

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．合約編號3801-現有機場島的旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程

任何在2021年2月22日至3月7日期間，曾在以下指明地方值勤，以及就讀的學生，須於3月9日或之前接受檢測：

．中西區般咸道67-69號聖保羅書院

．中西區麥當勞道33號聖保羅男女中學

資料來源：政府新聞公報