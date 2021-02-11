新田/落馬洲樞紐初步規劃完成　總面積320公頃　擬建3.1萬住宅單位 (09:30)

根據規劃署初步預算，新田/落馬洲樞紐會預留33公頃土地作住宅用途，地積比率介乎3.6至7倍，預計未來北環線及當中的新田站落成後，當地可以有中至高密度的發展。規劃署初步估算，新田/落馬洲樞紐可提供3.1萬多個的住宅單位，容納約8.4萬人。

另外，規劃署初步預留約70公頃土地用作「經濟及就業用途」，設有綜合商住區、企業及科技園，以及零售、餐飲及娛樂用地，估計可提供約6.4萬個就業機會，改善職住平衡；其中企業及科技園用地佔57公頃，署方稱可配合落馬洲河套區港深創新及科技園的發展，以發揮協同效應。

規劃署續指，未來會以方便行人及單車使用的「樂活大道」，貫穿整個新田/落馬洲發展樞紐，並會在擬議的新田站附近，設置行人專用街道和單車徑，鼓勵市民多使用單車和公共交通，推廣綠色出行。