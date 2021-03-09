港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:00)

本港周一（8日）新增9宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月2日至8日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月8日報道：今增9確診包括4源頭不明本地個案 不設疫情記者會

○油尖旺區

星光行 潮庭

惠豐中心

○深水埗區

福華街159號 潤發飯店

長沙灣政府合署

○九龍城區

黃埔天地享膳坊4期 Amber's Table

○沙田區

新港城中心（5期）

○荃灣區

荃豐中心 大家姐

愉景新城 大家樂

南豐中心

○北區區

帝庭軒購物商場

○元朗區

同益街市

○西貢區

寶林商場 大快活

坑口村 敘好粉麵茶餐廳

富寧花園商場 南豐餐廳小廚

○東區

興華商場 大快活

○離島區

昇薈 一粥麵

映灣坊 大快活

資料來源：衛生防護中心（截至3月8日）

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