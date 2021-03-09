新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:00)

本港周一（8日）新增9宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月2日至8日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月8日報道：今增9確診包括4源頭不明本地個案 不設疫情記者會
○油尖旺區
星光行 潮庭
惠豐中心
○深水埗區
福華街159號 潤發飯店
長沙灣政府合署
○九龍城區
黃埔天地享膳坊4期 Amber's Table
○沙田區
新港城中心（5期）
○荃灣區
荃豐中心 大家姐
愉景新城 大家樂
南豐中心
○北區區
帝庭軒購物商場
○元朗區
同益街市
○西貢區
寶林商場 大快活
坑口村 敘好粉麵茶餐廳
富寧花園商場 南豐餐廳小廚
○東區
興華商場 大快活
○離島區
昇薈 一粥麵
映灣坊 大快活
資料來源：衛生防護中心（截至3月8日）
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