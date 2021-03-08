本港首現接種復必泰疫苗後送院個案　兩女分別胸部不適灼熱出皮疹 (23:45)

政府晚上公布，截至今日（8日）凌晨零時，過去24小時共有8宗接種新型冠狀病毒疫苗後送院個案，其中兩人接種復必泰疫苗，是復必泰疫苗開始接種以來首現送院個案，兩名病人均毋須留院。其餘6人接種科興疫苗，當中一人仍留醫。