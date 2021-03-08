本港首現接種復必泰疫苗後送院個案　兩女分別胸部不適灼熱出皮疹 (23:45)

政府晚上公布，截至今日（8日）凌晨零時，過去24小時共有8宗接種新型冠狀病毒疫苗後送院個案，其中兩人接種復必泰疫苗，是復必泰疫苗開始接種以來首現送院個案，兩名病人均毋須留院。其餘6人接種科興疫苗，當中一人仍留醫。
接種復必泰疫苗後送院個案：
．49歲女子在曉光街體育館接種中心接種疫苗後，感到胸部不適及灼熱，送往聯合醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。
．60歲女子在龍琛路體育館接種中心接種疫苗後，手及手臂出現皮疹，送往北區醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。
接種科興疫苗後送院個案：
．76歲男子在將軍澳體育館接種中心接種疫苗後，感暈眩及左邊身體麻木，送往將軍澳醫院，情況穩定，經留院治療後已出院。
．70歲男子到友愛體育館接種中心接種疫苗後胸部不適，送往屯門醫院，情況穩定，經留院治療後已出院。
．66歲女子在官涌體育館接種中心接種疫苗後，感到胸痛及心悸，送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。
．45歲女子在官涌體育館接種中心接種疫苗後，感到頭痛、出現皮疹及頸部痕癢，送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。
．61歲女子在源禾路體育館接種中心接種疫苗後感暈眩，送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。
．57歲女子在源禾路體育館接種中心接種疫苗後感頭痛及心悸，送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。
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