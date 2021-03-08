董建華：再捧西方民主　害處多過好處 (20:37)

董建華今午（8日）於前特首辦公室與傳媒茶敍時表示，中央完善香港選舉制度後，香港長遠會更好。被問到香港政制改革會否讓國際覺得民主倒退，董建議反問，若香港有了美國式民主，是否會解決所有問題？他說：「所有地方有疫情，有民主的地方在抗疫上不太順利，很多爭拗。執政者要有分寸去判斷，在今時今日，再捧西方民主，是害處多過好處」。

被問及選舉委員會角色重大而組成上較不透明，會否造成利益輸送，董建華表示，過去多年一直有利益問題，未來哪些人擔任選委很難說，相信他們會更敏感，而中央對這些問題也很執着，他希望做好點。

被問到香港的反對派是否沒有未來，董建華說選舉最重要是要贏得老百姓的心，主張港獨沒有市場，無論反對派或建制派，首要的是知道老百姓所想，正如國家主席習近平強調要為民施政，要為老百姓做事。

董建華認為，香港長遠目標是要有所準備，乘國家發展的順風車，是千載難逢的機會。至於中美關係發展前景，他希望兩國攜手合作，認為是全世界人民之福，兩國發展一定是向前，沒有其他選擇。