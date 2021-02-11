55歲長期病婦接種科興疫苗後亡　專家委員會稱與疫苗無關：大動脈撕裂引發中風症狀 (19:16)

專家委員會共同召集人孔繁毅稱，該55歲女子臨牀診斷的初步死因為急性心肌栓塞；她生前有高血壓和高血脂，個案已交由死因裁判官跟進，並已解剖。解剖初步資料顯示，該女子有大動脈撕裂，影響頸內血管撕裂，引發中風症狀。孔繁毅指出，死者本身血管情況不嚴重，可能血管有先天問題或退化導致事件。專家委員會在審視相關資料、考慮病者的情況及病歷、相關臨牀數據、疫苗相關資料及初步解剖發現後，一致認為病者的情況與新冠疫苗接種無直接關係，惟強調需要研究全面解剖報告，方能總結因果關係評估。

專家委會：八旬翁危殆無關打疫苗 七旬婦病情料因無定期打胰島素

至於昨日公布兩宗在接種科興疫苗後危殆個案，專家委員會指出，接種後出現急性冠狀動脈綜合症的80歲男子，此前有糖尿病、頸動脈硬化、高血壓及曾中風，委員會綜合其發病時序、各種因素，以及疫苗相關資料，相信其情況與新冠疫苗接種無關。

另一接種後入住深切活療部的72歲女子，專家委員會稱她出現「高血糖高滲壓狀態」，因果關係評估後認為有充分證據顯示，其情況最有可能因無定期注射胰島素引起。醫管局昨發稿稱該女病人有嚴重糖尿病酮症酸中毒，惟李卓廣今日稱醫院更新資料顯示病人無該狀況。

衛生防護中心總監林文健稱，截至昨日（7日），本港疫苗接種計劃共接種9.3萬劑疫苗，科興佔9.18萬劑，復必泰則佔1200劑。接種者中，60歲以上的人佔64%。而截至3月6日下午4時，衛生署共接獲16宗非嚴重異常事件，45宗涉住院異常事件。

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