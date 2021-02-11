新冠疫苗｜新增12間復必泰接種中心及7優先群組一覽【附接種中心名單及地址】 (20:00)

復必泰新型冠狀病毒疫苗周三（10日）起供優先群組接種。公務員事務局長聶德權周一（8日）公布，3月16日起將開放多12間疫苗接種中心，為市民接種復必泰疫苗，市民周二（9日）起可登入網上預約系統預約。此外，政府亦新增7個新冠疫苗優先接種群組，涵蓋約130萬人。相關報道：12間復必泰接種中心3月9日起可供預約 新設7優先接種組別【短片】
預約接種日期：3月16日至30日
3月9日起接受預約的12間復必泰疫苗接種中心：
．養和東區醫療中心（筲箕灣阿公岩村道5號5樓）
．鴨脷洲體育館（鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈3樓）
．界限街體育館（1號及2號）（旺角洗衣街200號）
．香港中文大學醫院（沙田澤祥街9號7樓A7房）
．彩虹道羽毛球中心（黃大仙彩虹道150號）
．港怡醫院（黃竹坑南風徑1號A座1樓）
．養和醫院（跑馬地山村道二號4樓）
．香港國際機場地面運輸候車室
．聖保祿醫院（銅鑼灣東院道2號B座17樓）
．大埔墟體育館（大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓7樓）
．荃景圍體育館（荃灣荃景圍美環街38號）
．東涌社區會堂（東涌文東路39號）
開放時間 ：星期一至日，早上8時至晚上8時
7個新增優先群組：
．餐飲業、街市、超市、便利店員工及速遞員（包括外賣食品速遞員）
．公共交通從業員（例如的士／小巴／巴士司機、鐵路車長、車站職員）
．註冊建築工人
．物業管理人員（例如保安員、清潔工人、管理處職員）
．學校教職員（例如幼稚園、中小學及大學教職員及支援人員、特殊學校職員、校車／保母車司機及跟車保母等）
．旅遊業從業員
．在第599F章下表列處所的職員（例如健身中心、美容院員工）
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