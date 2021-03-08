尖沙嘴華源大廈封區　受限區域內市民周二凌晨2時前強制檢測【短片】 (22:00)

【22:00】流動檢測車晚上9時許駛到受限區域，區域內市民之後陸續落樓登記和接受檢測，並領取物資。

【20:33】根據政府發出的強制檢測公告，任何2月23日至3月8日期間曾身處該大廈內超過兩小時的人，即使在限制與檢測宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月10日或之前接受強制檢測。

華源大廈今日新增一宗確診個案，是與一名家人居於賓館的41歲家庭主婦；該廈上月亦因出現兩宗與美麗都大廈感染群組相關的確診個案，與美麗都大廈同被納入強制檢測公告，當局其後在兩廈執行強制檢測公告，檢查共約710名居民的檢測報告，當中逾120人違反公告被罰款及發強制檢測令。政府稱基於上述情況，加上大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，相關區域感染風險可能較高，故引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告。

當局對上一次封區是2月23日，當時新蒲崗金橋大廈和東誠大廈列為受限區域，其間520人接受檢測，沒有陽性個案。

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