男子認施藥迷姦女網友、非禮偷拍舊同學等10罪　判囚9年10個月 (17:45)

法官判刑時斥責，24歲被告蘇梓俊重複使用有害物質犯案，他藏有毒品非自用，卻用於邪惡行為及干犯刑事罪行，其中一名事主更是被告中學舊同學、好朋友，其間又偷拍及非禮該事主，創傷報告指出她經常憂慮自己被監視或偷拍，出現抑鬱、心悸、手震情況。官斥被告行為違反誠信。

至於被迷姦的女網友X，法官引述其創傷報告指出她患上抑鬱，並有創傷後遺症，認為被告在案情上有加刑因素，並將10項罪行的加刑起點定為10年，但考慮被告曾做義工，減刑2個月，終判處被告入獄9年10個月。

案情指出，2019年1月女事主X透過交友程式認識被告，兩人相約同月15日到灣仔一間酒店會面，其間被告將迷姦水混入咖啡中，讓X喝下，不久X失去知覺，翌日睡醒發現下身赤裸睡在牀上，手提電話、內褲及現金不翼而飛，總值6286元。X最後透過酒店職員報警，被告於兩日後被捕。

另外警方在調查中發現，被告於2018年12月25日相約一名菲律賓籍男子A到酒店房間，並以相同手法讓A喝下飲料。A感到暈眩，往浴室淋浴以讓自己清醒，被告趁機偷取A合共5.7萬多元的外幣及港元後離開。

另一女事主是被告的中學舊同學、親密朋友。警方在被告的手機發現Y的裸照，被告警誡下承認，2017年初至2018年5月，被告到Y的家中，其間將迷姦水倒入Y的飲料中，趁她不清醒時，兩度非禮她胸部。