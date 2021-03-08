5歲女疑受虐亡　兄：妹暈倒前一日遭父拋至頭撞天花18次 (17:00)

被告為離世女童Z的生父（案發時26歲，下同）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲）。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，生父和繼母被控謀殺女童Z，繼外婆被控四度殘暴對待Z和其兄長X。

Z去世翌日，X與警方進行錄影會面。庭上播放錄影會面片段，X表示生父時常以藤條打兩兄妹，繼母就用拖鞋責打，「日日曳就日日打」，一旦「曳得嚴重」會打30至50下；兩兄妹一旦做錯事就會被罰，只可以吃剩餘飯菜。

至2018年1月5日晚上，X稱妹妹Z被要求兜圈走路，生父指摘Z步行太慢，「就將妹妹『飛高高』，想嚇下佢」。X表示，生父抓住Z的身體向上拋，直至Z的頭部碰到天花板為止，次數多達18下。X憶述妹妹「拋上去嗰時好驚，有大叫」，但父親表示要繼續；後來繼母提議玩「扮超人」遊戲，與生父一同抓住Z的手腳搖晃，令Z受驚大哭，「但我不敢叫停，驚畀人打」。

X表示，當晚兩兄妹只准在睡袋睡覺，不准在牀上過夜，直至翌日早上，Z暈倒在地，生父見狀報警。

5歲女疑受虐亡 相關報道：

稚女虐斃案 嫲叔睹父竹打掌摑子女 哽咽稱孫惹人疼愛 偕父搬出後失聯（3月5日）

稚女虐斃前3個月 教師發現傷勢查問 幼園警告勿體罰 父申退學（3月6日）