的士司機車尾箱藏40汽油彈等受審　警誡稱客人委託送「醫療用品」 (16:45)

被告曾偉龍（32歲）被控於2019年10月17日至10月20日，與其他身分不詳的人串謀用火摧毁或損壞屬於他人的財產。交替控罪指稱，被告於同年10月20日在大埔露輝路與汀角路交界，管有40枚汽油彈、3瓶汽油及兩個點火器。

控方開案陳辭指出，前年10月20日中午約12時半，被告駕駛的士至香港教育中學近露大埔輝路時，被警方截查。警員隨後在的士車尾箱搜出一個沒封口的紙箱，裝着多個載滿液體的玻璃樽及膠樽等物品，樽內散發汽油味，故將被告拘捕。

被告警誡下表示，他是夜更的士司機及保險從業員，當日因保險工作不用上班及與朋友有約，故他駕駛早更的士；前一日晚上約10時，一名曾坐被告的士數次的男生，付錢指示被告到教大運送「物資」到九龍，被告遂於當日中午，到教大某宿舍，從一名不知名、戴口罩的男子手上接過涉案紙箱，並獲告知內有「醫療用品」。被告稱該紙箱封了口。

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